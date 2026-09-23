Силовики задержали жителя Карелии после комментария в интернете

Мужчину из Пряжинского района подозревают в оправдании терроризма

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В Пряжинском районе 64-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, в декабре 2024 года пенсионер зашел в публичный чат в одном из мессенджеров и оставил сообщение под новостью о теракте в Москве. Согласно результату экспертного исследования, этот комментарий заключал в себе публичное оправдание терроризма. Это считается тяжким преступлением против общественной безопасности.

Мужчина был задержан. По уголовному делу проводятся следственные действия, идет сбор доказательств.

Ранее сообщалось о том, что Следком разбирается в обстоятельствах гибели матери и сына-подростка в Пудожском районе.