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Происшествия

Силовики задержали жителя Карелии после комментария в интернете

Мужчину из Пряжинского района подозревают в оправдании терроризма
Задержание мужчины
Фото СК

В Пряжинском районе 64-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, в декабре 2024 года пенсионер зашел в публичный чат в одном из мессенджеров и оставил сообщение под новостью о теракте в Москве. Согласно результату экспертного исследования, этот комментарий заключал в себе публичное оправдание терроризма. Это считается тяжким преступлением против общественной безопасности.

Мужчина был задержан. По уголовному делу проводятся следственные действия, идет сбор доказательств.

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