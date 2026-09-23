Группа школьниц нападает на людей в российском городе

В Новосибирске организована проверка после сообщений о бесчинствах подростков

Фото МВД по РК

В Новосибирске сотрудники Следственного комитета организовали проверку после того, как стало известно о бесчинствах группы школьниц на улицах города. Об этом сообщает СК России.

Поводом для проверки стали публикации в СМИ. Сообщалось о том, что группа девочек-подростков нападает по малозначительным поводам на людей на улицах. Их жертвами становятся и дети. Также школьницы повреждают общее имущество. В частности, девочки избили 81-летнюю пенсионерку, а также прилюдно унизили ее.

Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал отчет о результатах проверки.

Ранее сообщалось о том, что медведь убил лесозаготовителя в российском регионе.