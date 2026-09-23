Дети из беломорского детского сада приходят домой голодными

Чиновники Беломорска не хотят решать проблемы дошкольного учреждения

Фото: жители Беломорска

Родители малышей беломорского детсада бьют тревогу: потолок сыплется, детей кормят чаем с булочкой. Прошёл месяц с момента нашей предыдущей публикации – а проблем в садике на улице Строительной в Беломорске только прибавилось.

Ремонт потолка сделали «для галочки», старые автопокрышки так и не вывезли, а из детского меню исчез нормальный ужин.

Тогда начальник отдела образования Беломорска Наталья Аникеева пообещала ответить на официальный запрос редакции. Ответ так и не поступил – ни через семь дней, положенных по закону о СМИ, ни позже. Подробнее читайте здесь.