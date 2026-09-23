Пекарь из Франции восхитился тем, как пекут хлеб в Петрозаводске

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 23 сентября в 2006 году

фото стопкадр

В Петрозаводске ровно 20 лет назад состоялся первый день отборочного этапа Всероссийского кубка по хлебопечению, который по сути являлся одним из шагов на пути к Европейскому кубку – награде за лучшую выпечку хлеба. Такие необычные состязания раз в три года проводили во Франции.

Remote video URL

В Петрозаводске в тот раз соревновались пять команд. Надежда Наумова пекла хлеб на одном из хлебозаводов Карелии более двадцати лет. На том этапе кубка ей предстояло приготовить три вида сдобы. У нее был собственный рецепт, который она хранила в секрете. Но некоторые ингредиенты выпечки были самыми привычными: «Сахар, жир, яйцо, естественно ванилин», - перечислила Надежда.

У напарницы Любови Нурминен была особая задача – ей предстояло удивить жюри фигурной выпечкой. Важен был не только вкус, но и внешний вид продукта. «Мы сделаем двух видов! – сообщила Любовь. – Из мертвого текста, это когда идет только соль и мука, и из живого теста, это когда в нем все – и дрожжи, и сахар». Всего же участникам команд нужно было представить три вида выпечки на суд жюри. Председателем жюри стал француз Поль Китессу. В Санкт-Петербурге он представлял одну из французских пекарен. А на кубке Карелии следил за тем, как пропекся хлеб, не подгорела ли сдоба. У него был свой профессиональный интерес к нашей выпечке – Поль постоянно сравнивал русские и французские традиции хлебопечения: «Во Франции и вообще в Европе вынуждены печь хлеб очень быстро – буквально на протяжении двух часов. А в России сохранились другие традиции – здесь хлеб пекут долго и с любовью, весь процесс занимает часов шесть. Это очень приятно!»

Однако, несмотря на традиции, которыми восхищался француз, наши пекари почти не ездили на подобные соревнования в Европу. И кубок, который проходил в Карелии, был призван дать этой профессии новую жизнь.

«Прежде всего, это обмен опытом, для них это определенный этап в развитии предприятия. И конечно, это повышение престижа самой профессии пекаря, о которой у нас в стране давно забыли», - считала Татьяна Дериглазова, директор Всероссийской гильдии пекарей.

По итогам соревнований по хлебопечению нашим пекарям обещали, что в составе сборной команды они будут представлять Россию на кубке во Франции, который проходил там раз в три года.

***

В отдельных федеральных СМИ в сентябре 2006 года появилась информация о том, что чеченцев, которых после погромов в Кондопоге вывезли и поселили в летнем детском лагере под Петрозаводском, собираются оттуда выселить.

Напомним: в ночь на 30 августа у ресторана «Чайка» произошла массовая драка между местными жителями и выходцами в Кавказа, в которой погибли двое молодых людей и множество были ранены. Эти события попали на центральные полосы всех СМИ страны. После этого несколько дней в городе шли народные волнения. Власти района и республики несколько дней вели переговоры с общественностью и со всеми министерствами, чтобы восстановить порядок в Кондопоге. Кадры оттуда не сходили с первых страниц центральных СМИ страны.

Конечно, сообщение о выселении сразу подняло волну паники и недовольства. Вывезенные в лагерь чеченцы говорили, что возвращаться им в Кондопогу пока страшно. Кондопожане тоже встретили сообщение без радости. В Карелию снова прибыла делегация из Чечни, чтобы понять, как обстоят дела и урегулировать все вопросы.

В летнем детском лагере было внешне спокойно. Порядок там охраняли. Милицейская машина стояла на въезде в лагерь. УАЗик с охраной находился на территории. В лагере тогда проживало около пятидесяти человек. Лариса приехала в первые же дни печально известных событий, то есть с начала сентября. И за эти три недели она так и не поняла, будет ли в ее жизни что-то меняться. Но успела невзлюбить прессу: «Пресса сработала наоборот, стопроцентно. Она показала другую жизнь. Мы не верим уже. Я не хотела никому интервью давать – ни одна газета правду не написала».

И вот пришла еще одна невеселая новость – якобы, временно проживающих в лагере чеченцев собираются оттуда выселить. В Кондопогу возвращаться людям было страшно, и прибытия делегации из Чечни там ждали, как спасения. В Карелию тогда прибыли депутаты парламента ЧР, представитель МВД ЧР и полномочный представитель президента. В первую очередь они поспешили опровергнуть пугающие слухи. «Такой информации нет и быть не может, - заявил депутат Леча Умхаев. – Я только что разговаривал с главой Госкомитета по национальной политике. Это исключено!» Полномочный представитель Президента Чеченской Республики Мовлади Ахматукаев сказал: «Поручения нам всем одни и те же: успокоить людей и помочь в нормализации обстановки в Кондопоге».

Слухи о том, что чеченцев выгонят из их временного пристанища назвал провокацией и председатель Общества вайнахской культуры в Карелии Махмед Матиев: «Все будут по желанию переезжать. Никто никого не выселяет. Хотят – переедут, хотят – уедут. Хотят – могут остаться. Здесь трехразовое питание, врачи приезжают, учителя преподают детям». Члены делегации сказали, что это не последний их визит в Карелию. Они хотели убедиться в том, что, когда люди будут возвращаться в Кондопогу, местные власти побеспокоятся об их безопасности. Сроков возвращения пока никто не называл.

Remote video URL

***

В КГПУ прошла презентация кружков. Студенты, которые занимались пением, танцами и другими видами творчества в стенах вуза, подготовили концерт. По замыслу организаторов, это поможет первокурсникам преодолеть первую робость и найти себе занятие по душе помимо учебы.

Студии эстрадного вокала КГПУ исполнился всего год. Но уже летом 2006 года девушки стали дипломантами Четвертого фестиваля творческой молодежи, который проходил тогда в Крыму. Репетиции и концерты постигать азы наук не мешали. Наоборот! «Смена разных видов деятельности помогает человеку переключиться. Лучше работает память», - считала студентка Виктория Худякова. Всего в педуниверситете было 14 творческих коллективов – театр, вокал, хореография, музыкальные инструменты, даже кружевоплетение.

«Настоящий педагог – это тот человек, который не просто пришел и отчитал свой урок и ушел. А тот, который может вместе с учениками и станцевать, и спеть, может их чем-то увлечь, может смело выйти на сцену»,

- сказала Светлана Юшкова, зам.начальника по работе со студентами.

Сергей Яковлевич Стангрит как раз из таких педагогов. Уже десять лет он работал со студентами. В студии «Джинс-кантеле» он не только учил изготавливать инструмент и играть на нем, но и вместе с учениками выходил на сцену.

«Я педагог, и здесь будущие педагоги. И это моя профессиональная педагогическая позиция. Она вырастает через ансамбль «Джинс-кантеле»», - объяснял известный в Карелии музыкант Стангрит.

Такую презентацию творческих коллективов в КГПУ проводили уже во второй раз, и, судя по всему, мероприятие обещало стать доброй традицией.

Remote video URL

Таким было 23 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности