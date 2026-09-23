Пекарь из Франции восхитился тем, как пекут хлеб в Петрозаводске

В Петрозаводске ровно 20 лет назад состоялся первый день отборочного этапа Всероссийского кубка по хлебопечению, который по сути являлся одним из шагов на пути к Европейскому кубку – награде за лучшую выпечку хлеба. Такие необычные состязания раз в три года проводили во Франции.
В Петрозаводске в тот раз соревновались пять команд. Надежда Наумова пекла хлеб на одном из хлебозаводов Карелии более двадцати лет. На том этапе кубка ей предстояло приготовить три вида сдобы. У нее был собственный рецепт, который она хранила в секрете. Но некоторые ингредиенты выпечки были самыми привычными: «Сахар, жир, яйцо, естественно ванилин», - перечислила Надежда.
У напарницы Любови Нурминен была особая задача – ей предстояло удивить жюри фигурной выпечкой. Важен был не только вкус, но и внешний вид продукта. «Мы сделаем двух видов! – сообщила Любовь. – Из мертвого текста, это когда идет только соль и мука, и из живого теста, это когда в нем все – и дрожжи, и сахар». Всего же участникам команд нужно было представить три вида выпечки на суд жюри. Председателем жюри стал француз Поль Китессу. В Санкт-Петербурге он представлял одну из французских пекарен. А на кубке Карелии следил за тем, как пропекся хлеб, не подгорела ли сдоба. У него был свой профессиональный интерес к нашей выпечке – Поль постоянно сравнивал русские и французские традиции хлебопечения: «Во Франции и вообще в Европе вынуждены печь хлеб очень быстро – буквально на протяжении двух часов. А в России сохранились другие традиции – здесь хлеб пекут долго и с любовью, весь процесс занимает часов шесть. Это очень приятно!»
Однако, несмотря на традиции, которыми восхищался француз, наши пекари почти не ездили на подобные соревнования в Европу. И кубок, который проходил в Карелии, был призван дать этой профессии новую жизнь.
«Прежде всего, это обмен опытом, для них это определенный этап в развитии предприятия. И конечно, это повышение престижа самой профессии пекаря, о которой у нас в стране давно забыли», - считала Татьяна Дериглазова, директор Всероссийской гильдии пекарей.
По итогам соревнований по хлебопечению нашим пекарям обещали, что в составе сборной команды они будут представлять Россию на кубке во Франции, который проходил там раз в три года.
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В отдельных федеральных СМИ в сентябре 2006 года появилась информация о том, что чеченцев, которых после погромов в Кондопоге вывезли и поселили в летнем детском лагере под Петрозаводском, собираются оттуда выселить.
Напомним: в ночь на 30 августа у ресторана «Чайка» произошла массовая драка между местными жителями и выходцами в Кавказа, в которой погибли двое молодых людей и множество были ранены. Эти события попали на центральные полосы всех СМИ страны. После этого несколько дней в городе шли народные волнения. Власти района и республики несколько дней вели переговоры с общественностью и со всеми министерствами, чтобы восстановить порядок в Кондопоге. Кадры оттуда не сходили с первых страниц центральных СМИ страны.
Конечно, сообщение о выселении сразу подняло волну паники и недовольства. Вывезенные в лагерь чеченцы говорили, что возвращаться им в Кондопогу пока страшно. Кондопожане тоже встретили сообщение без радости. В Карелию снова прибыла делегация из Чечни, чтобы понять, как обстоят дела и урегулировать все вопросы.
В летнем детском лагере было внешне спокойно. Порядок там охраняли. Милицейская машина стояла на въезде в лагерь. УАЗик с охраной находился на территории. В лагере тогда проживало около пятидесяти человек. Лариса приехала в первые же дни печально известных событий, то есть с начала сентября. И за эти три недели она так и не поняла, будет ли в ее жизни что-то меняться. Но успела невзлюбить прессу: «Пресса сработала наоборот, стопроцентно. Она показала другую жизнь. Мы не верим уже. Я не хотела никому интервью давать – ни одна газета правду не написала».
И вот пришла еще одна невеселая новость – якобы, временно проживающих в лагере чеченцев собираются оттуда выселить. В Кондопогу возвращаться людям было страшно, и прибытия делегации из Чечни там ждали, как спасения. В Карелию тогда прибыли депутаты парламента ЧР, представитель МВД ЧР и полномочный представитель президента. В первую очередь они поспешили опровергнуть пугающие слухи. «Такой информации нет и быть не может, - заявил депутат Леча Умхаев. – Я только что разговаривал с главой Госкомитета по национальной политике. Это исключено!» Полномочный представитель Президента Чеченской Республики Мовлади Ахматукаев сказал: «Поручения нам всем одни и те же: успокоить людей и помочь в нормализации обстановки в Кондопоге».
Слухи о том, что чеченцев выгонят из их временного пристанища назвал провокацией и председатель Общества вайнахской культуры в Карелии Махмед Матиев: «Все будут по желанию переезжать. Никто никого не выселяет. Хотят – переедут, хотят – уедут. Хотят – могут остаться. Здесь трехразовое питание, врачи приезжают, учителя преподают детям». Члены делегации сказали, что это не последний их визит в Карелию. Они хотели убедиться в том, что, когда люди будут возвращаться в Кондопогу, местные власти побеспокоятся об их безопасности. Сроков возвращения пока никто не называл.
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В КГПУ прошла презентация кружков. Студенты, которые занимались пением, танцами и другими видами творчества в стенах вуза, подготовили концерт. По замыслу организаторов, это поможет первокурсникам преодолеть первую робость и найти себе занятие по душе помимо учебы.
Студии эстрадного вокала КГПУ исполнился всего год. Но уже летом 2006 года девушки стали дипломантами Четвертого фестиваля творческой молодежи, который проходил тогда в Крыму. Репетиции и концерты постигать азы наук не мешали. Наоборот! «Смена разных видов деятельности помогает человеку переключиться. Лучше работает память», - считала студентка Виктория Худякова. Всего в педуниверситете было 14 творческих коллективов – театр, вокал, хореография, музыкальные инструменты, даже кружевоплетение.
«Настоящий педагог – это тот человек, который не просто пришел и отчитал свой урок и ушел. А тот, который может вместе с учениками и станцевать, и спеть, может их чем-то увлечь, может смело выйти на сцену»,
- сказала Светлана Юшкова, зам.начальника по работе со студентами.
Сергей Яковлевич Стангрит как раз из таких педагогов. Уже десять лет он работал со студентами. В студии «Джинс-кантеле» он не только учил изготавливать инструмент и играть на нем, но и вместе с учениками выходил на сцену.
«Я педагог, и здесь будущие педагоги. И это моя профессиональная педагогическая позиция. Она вырастает через ансамбль «Джинс-кантеле»», - объяснял известный в Карелии музыкант Стангрит.
Такую презентацию творческих коллективов в КГПУ проводили уже во второй раз, и, судя по всему, мероприятие обещало стать доброй традицией.
Таким было 23 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности