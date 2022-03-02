Легендарный глава комбината Карелии защитил родной город от криминала

В преддверии нового туристического сезона ровно 20 лет назад чиновники пригласили турфирмы на совещание. Фирмы, которые приглашали в Карелию гостей, активизировали работу зимой. И уже весной они ожидали увеличение потока туристов. В первую очередь руководителей турфирм беспокоило то, что до сих пор не решена проблема с новым порядком лицензирования. В Москве, где фирмы получали новые лицензии, с умыслом или без, но процесс явно тормозили. Наши набрались терпения и ждали – а что им еще оставалось?

Но были и местные проблемы. Одним из самых привлекательных туристических городов Карелии стала в те годы Кондопога, которую уже окрестили вип-зоной. Все уникальные объекты города, которые были построены к тому времени, были закрыты для посетителей и просто гостей города. Руководитель градообразующего предприятия Виталий Федермессер, благодаря которому появились эти дворцы искусств, карильоны и прочее, не хотел, чтобы в его город вместе с туризмом хлынули проституция и наркомания. А вот спортивный объект, видимо, мог противостоять всем явлениям современного мира. Начальник отдела туризма Госкомспорта РК Владимир Чехонин заявил: «Ледовый дворец с марта месяца переходит на платное обслуживание. То есть, если будут соревнования, если будут показательные выступления, то любой вправе купить билеты, за плату туристов туда возить».

Цены на билеты не оглашались, однако, наши турфирмы были ориентированы на людей с различным достатком. Их беспокоило и то, что резко сократился поток путешествующих на каникулах школьников. Как к нам, так и от нас. Решили предложить железной дороге дополнить столичный пассажирский поезд двумя карельскими вагонами – чтобы наши фирмы могли бронировать в них места для своих небогатых молодых клиентов. Ведь понятно, что наш фирменный поезд школьным группам не осилить.

С другой стороны, ребята из Карелии не могли выехать в соседнюю Финляндию. Виза для несовершеннолетних стоила те же 25 евро, как для взрослых. Скидки и льготы остались в памяти тех, кто путешествовал с фирмой «Спутник». Проблемы сохранялись и по размещению туристов в наших гостиницах – школьников принимал только туркомплекс «Карелия». Республиканский совет руководителей турфирм решил озадачить этими проблемами госкомспорт и министерство образования. Это и в их интересах, посчитали на совете – сделать республику привлекательной для туристов любого ранга и уровня.

Студенческому ансамблю Карельского государственного педагогического университета «Джинс-кантеле» исполнилось в 2002 году пять лет. Находясь в таком нежном возрасте, он уже успел покорить сердца многих меломанов. А между тем талантливые музыканты даже не знали нотной грамоты.

В повседневной жизни виртуозы из «Джинс-кантеле» учились на учителей труда. Большинство из них до прихода в ансамбль не играли на музыкальных инструментах. И тем не менее, с кантеле уже были связаны крепкими узами – студенты факультета технологии и предпринимательства изготавливали этот народный инструмент своими руками. Однажды родилась идея обучить мастеров игре на этом старинном инструменте. Вдохновленные ею студенты уже стали первыми выпускниками ансамбля.

«Нас пригласили сначала просто посмотреть, что это такое – кантеле, ведь мы сами их изготовляли. Мы посетили одну-две репетиции, нам понравилось, мы втянулись и дальше выступали уже», - рассказал Александр Гришин, выпускник ансамбля «Джинс-кантеле».

Оригинальное название, которое дали ансамблю, придумали сами кантелисты. В результате «Джинс-кантеле» отражает стиль музыкантов и в жизни, и в музыке. «Это сочетание старых национальных традиций и современности. Сейчас вся молодежь ходит в джинсах. Естественно, мы тоже не отстаем», - сказал Евгений Кузнецов, еще один выпускник ансамбля.

В 2002 году ансамбль составили семь талантливых музыкантов, хотя они и не знали нот. Игре на старинном инструменте учат, как когда-то обучали Вяйнемейнена – на слух. По мнению руководителя ансамбля Сергея Стангрита, бесписьменная традиция обучения не устарела и поныне. И стратегия была им выбрана удачно: популярность «Джинс-кантелистов» кружила головы молодому поколению. Юные музыканты из Дворца творчества детей и юношества считали, что древнее кантеле гораздо интереснее современной гитары. «Гитара моднее, - признала юная кантелистка Полина Ануфриева. – Но на кантеле достаточно легко играть. Оно связывает прошлое и будущее. Мы играем больше современную музыку на нем. Даже джаз пытаемся». С таким отношением к древнему инструменту не исключено, что на студенческих вечеринках вместо гитары зазвучит кантеле – надеялись любители народной музыки.

Таким было 2 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.