Жители Крошнозера отметили День села

Селу Крошнозеро - старинному поселению, раскинувшемуся на Крошне озере, исполнилось 529 лет. К празднику готовились задолго до назначенной даты. Уж очень хотелось крошнозерцам удивить и порадовать односельчан и гостей села.

Перед самым началом праздника оставалось лишь добавить последние штрихи приготовления: украсить сцену воздушными шарами и свежими цветами, расставить угощение для участников мероприятия, чтобы создать атмосферу настоящего торжества.

В назначенное время на местной сцене случился настоящий звездопад артистов. Приехали поздравить соседей вокалисты, танцевальные и певческие коллективы из Вешкелицы, Святозера, Чалны. Зрители не выпускали из рук телефоны – каждый номер им хотелось запечатлеть на память. Вот, на сцене развернулся завораживающий танец «Любовь и голуби», где в удивительном хореографическом сюжете представилась сцена из любимого кинофильма. Баба Шура бойко отплясывала, не выпуская лопату из рук. Где такое еще увидишь?

Восторг зрителей вызвало выступление ансамбля индийских танцев «Маюри» из Петрозаводска. Начинающая звезда Полина Олещук мелодичным голосом пела так, что за душу брало. Когда на сцене зазвучали песни в исполнении ансамбля «Казачий Хутор» из Поросозера, восторженные зрители пустились в пляс, забыв обо всём на свете.

От июльского зноя люди спасались самодельными «пляжными» шляпами из старых газет зонтами и тенью под деревьями. На территории спортивной площадки установили фотозоны, которые стали популярными для фотосессий.

Сразу после концерта колонна зрителей двинулась на открытие народной экспозиции карельских лодок, созданными карельскими мастерами-лодочниками. Проект «Деревянная лодка – символ Карелии», в рамках которого и создается экспозиция, дает возможность всем желающим изучить секреты изготовления старинных лодок. Проект призван дать вторую жизнь историческим судам, созданным предками по особым технологиям, и сделать их доступными для изучения как взрослым, так и детям. Под крышей построенного музея обрели свое место шесть уникальных лодок-долбленок, найденных на берегах ламбушек и озер. Создавалась экспозиция силами числа неравнодушных людей: кто-то собирал средства, кто-то активно участвовал в строительстве, кто-то обеспечивал организационное сопровождение, а кто-то искал и доставлял лодки и еще много-много всего.

«Густые труднопроходимые леса, каменистые скалы и болота русского севера всегда препятствовали созданию полноценных дорог, а вот рек, речушек, ламбушек и озер здесь в достатке, поэтому именно лодка стала той самой ниткой с иголкой, которая сшивала лоскутки отдельных поселений в единое одеяло. На лодках перемещались сами, перевозили грузы, домашний скот, товары и продукты. Ну и, конечно же, занимались рыбной ловлей. Так что представить освоение этих суровых краев без лодки на веслах или под парусом просто невозможно»,

- рассказывал под навесом лодочного музея ведущий Андрей Черкасов.

На торжественное открытие нового культурного центра главным героям проекта выпала честь перерезать ленточку - Любови Пономаревой, Павлу Притупу, Екатерине Ефремовой, Владимиру Неронову.

После выставки организаторы предложили всем гостям необычное развлечение — катание на сапах по живописному озеру, что стало настоящим сюрпризом и добавило ярких впечатлений в этот день. Крошнозероская регата, которая проходит уже в третий раз, набирает популярность - с каждым годом участников становится все больше. © «Петрозаводск говорит»