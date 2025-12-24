24 декабря 2025, 15:57
Автоклуб 10 RUS

Водителей в карельской столице проверят на трезвость

Полиция выйдет на улицы карельской столицы
гаи_рейд_проверка_машина
Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

В четверг, 25 декабря, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города. Стражи порядка организуют проверки водителей на трезвость.

По данным ГАИ, за 11 месяцев текущего года в Петрозаводске произошло 12 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых 3 человека погибли и 15 человек травмированы.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал об автомобиле, который вылетел в кювет с трассы в Пряжинском районе.

рейд
Госавтоинспекция
Петрозаводск