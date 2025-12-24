Водителей в карельской столице проверят на трезвость

В четверг, 25 декабря, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города. Стражи порядка организуют проверки водителей на трезвость.

По данным ГАИ, за 11 месяцев текущего года в Петрозаводске произошло 12 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых 3 человека погибли и 15 человек травмированы.

