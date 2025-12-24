24 декабря 2025, 15:57
Водителей в карельской столице проверят на трезвость
Полиция выйдет на улицы карельской столицы
Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска
В четверг, 25 декабря, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города. Стражи порядка организуют проверки водителей на трезвость.
По данным ГАИ, за 11 месяцев текущего года в Петрозаводске произошло 12 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых 3 человека погибли и 15 человек травмированы.
Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал об автомобиле, который вылетел в кювет с трассы в Пряжинском районе.