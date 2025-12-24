В Прионежском районе волки совсем потеряли страх

В Прионежском районе наблюдается тревожная ситуация: волки стали проявлять невиданную дерзость. Жители поселка Новая Вилга сообщают о том, что хищники перестали бояться людей и машин, свободно появляясь на улицах.

Так, в социальных сетях появилось видео, снятое ранним утром, где пара волков спокойно разгуливает по поселку. Один из очевидцев запечатлел на камеру, как серые разбойники вышли на дорогу, не обращая внимания на проезжавший мимо пассажирский автобус. Другие очевидцы также зафиксировали появление этих же волков на улице Парковой в полночь.

«В Вилге сняли собаку днем с цепи. Подробности не знаю. Люди рассказали в магазине»,

— поделилась новостями Юлия Ершова.

Активность диких животных беспокоит жителей Новой Вилги.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о появлении волчьих стай в Суоярви.