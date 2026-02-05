Армяне заинтересовались пожарной робототехникой в Петрозаводске

5 февраля в Петрозаводск прибыла делегация из Армении: первый заместитель главы общины города Вагаршапат Людвик Яйлоян, советники главы общины Манвел Меликян и Нарек Хачатрян, член совета старейшин общины Нерсес Меликян и помощник главы общины Армен Камавосян. Вагаршапат - город-побратим Петрозаводска с 2004 года. Члены официальной делегации сегодня посетили несколько знаковых предприятий столицы Карелии.

Вагаршапат «побратался» с Петрозаводском 22 года назад. Небольшой городнаходится в Армавирской области Армении. Основанный во II веке н.э., является культурным, историческим и религиозным центром страны. Именно здесь христианство было признано государственной религией. У города семь побратимов, среди которых Петрозаводск, Сергиев Посад и Санкт-Петербург. Здесь находится Эчмиадзинский монастырь. Это комплекс, где расположена резиденция католикоса всех армян, семинария, гостиница, музей.

Гостей из Армении сегодня познакомили с одним из лучших предприятий России, в своей сфере уж точно - Центром пожарной робототехники «ЭФЭР». Частное предприятие, в котором сорок лет назад начинали работать несколько человек, сегодня выросло в мощное производство с коллективом из двухсот профессионалов. Экскурсию по цехам провел исполнительный директор Центра «ЭФЭР» Владимир Мусийчук.

Он рассказал, что только в 2025 году предприятие поставило противопожарного оборудования в российские регионы и страны зарубежья на 1 млрд 100 млн рублей.

25 процентов в прошлом году всех поставок - это экспорт. В основном, Белоруссия и Казахстан. В Армению еще наши роботы не отправляли. Но готовы отправлять!,

- рассказал Владимир Мусийчук.

Центр «ЭФЭР» в своей работе использует только собственные инженерные разработки. И это, конечно, предмет для гордости петрозаводчан - именно в нашем городе придумывают и изготавливают технику, которая сегодня защищает от пожаров космодромы «Плесецк» и «Восточный», объекты нефтяной и газовой промышленности, тепловые и атомные станции, ангары самолетов, спортивные арены, концертные комплексы и многое другое.

Первый пожарный робот был установлен на острове Кижи - это было еще в прошлом веке. Кстати, армянская делегация завтра туда отправится - посмотреть шедевры деревянного зодчества под открытым небом.

Сегодня мы с делегацией из Армении посетили «ЭФЭР» - наше передовое, флагманское предприятие. Показали продукцию и весь процесс ее изготовления. Она уже зарекомендовала себя на мировом рынке. Я думаю, что есть перспективы поставлять ее и в Армению, сегодня мы об этом говорили: чтобы карельские роботы обеспечивали безопасность жителей нашего города-побратима,

- рассказала министр промышленности и торговли Карелии Светлана Астахова.

Всю свою мощь показало и предприятие «Петрозаводские коммунальные системы — Водоканал», куда также отправились члены армянской делегации. Технический директор Водоканала Виталий Остапчук провел гостей по всем ключевым цехам, показал две ступени очистки воды и заметил, что так было не всегда.

Источник воды — Онежское озеро — отличается высокой цветностью из-за гуминовых веществ. Жители Петрозаводска десятилетиями получали воду коричневатого оттенка с неприятным запахом.

Для кардинального решения проблемы была проведена полная реконструкция водопроводных очистных сооружений. Ключевым изменением стал переход с устаревшей одноступенчатой очистки на современную технологию двухступенчатой очистки (двойное фильтрование),

- рассказал Виталий Остапчук.

После модернизации Петрозаводск был исключен из списка «экологических горячих точек» Баренцева региона. А в 2018 году была построена электролизная станция, что позволило полностью отказаться от опасного хлора и повысить экологическую безопасность.

Компания продолжает инвестиционную программу, направленную на замену изношенных сетей водопровода и канализации, завершение модернизации очистных сооружений (в том числе IV пускового комплекса ВОС), внедрение современных технологий утилизации осадка (компостирование), автоматизацию процессов и обновление парка техники,

- подчеркнул технический директор Виталий Остапчук.

Гости из Армении были поражены масштабами Водоканала и отметили, что в Вагаршапате в основном используют родниковую воду, которой требуется минимальная очистка. Глава армянской делегации Людвик Яйлоян выразил большую благодарность за подробное знакомство с интресными предприятиями.

Этот визит наглядно демонстрирует, как Россия продолжает развивать международное сотрудничество через побратимские связи и практическое взаимодействие на муниципальном уровне. Города-побратимы, такие как Петрозаводск и Вагаршапат, расширяют прямые контакты, обмениваются делегациями и управленческими решениями, запуская совместные инициативы, ориентированные на конкретный результат и повышение качества жизни граждан,

— подчеркнул первый заместитель главы общины Вагаршапата Людвик Яйлоян.

Подобные встречи имеют стратегическое значение для развития Петрозаводска. Прямой диалог и обмен лучшими практиками с нашими побратимами, такими как Вагаршапат, открывают новые возможности для муниципального развития. Развитие побратимских связей — это не только гуманитарный и культурный обмен, но и действенный инструмент для внешнеэкономических контактов, привлечения инвестиций и реализации совместных проектов, что напрямую способствует повышению качества жизни наших горожан,

— отметила глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

Визит делегации из Армении в Петрозаводск направлен на углубление партнерства по широкому спектру вопросов, включая гуманитарное, культурное и социально-экономическое взаимодействие. Обе стороны уверены, что прямой диалог между городами-побратимами вносит весомый вклад в укрепление дружбы между народами России и Армении и ведет к реализации новых взаимовыгодных проектов.

Фото: ИА "Республика"