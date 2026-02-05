05 февраля 2026, 17:09
Героически погибшего в 2024 году бойца похоронят в Карелии
В Эссойле простятся с погибшим участником специальной военной операции
фото: «Петрозаводск говорит»
В Эссойле 9 февраля простятся с героически погибшим в 2024 году бойцом. О гибели Сергея Шкреда сообщили в администрации Эссойльского поселения.
«Администрация Эссойльского сельского поселения с глубоким прискорбием сообщает о гибели нашего земляка, Шкреда Сергея Владимировича, 10.03.1984 года рождения», - сообщили печальную новость сегодня в администрации поселения.
Контракт мужчина подписал в мае 2022 года. Боец героически погиб 20 декабря 2024 года при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на территории Сватовского района Луганской Народной Республики.
Прощание пройдут на площади у Дома культуры в Эссойле, похоронят бойца в деревне Нижняя Салма.