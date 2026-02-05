Героически погибшего в 2024 году бойца похоронят в Карелии

В Эссойле 9 февраля простятся с героически погибшим в 2024 году бойцом. О гибели Сергея Шкреда сообщили в администрации Эссойльского поселения.

«Администрация Эссойльского сельского поселения с глубоким прискорбием сообщает о гибели нашего земляка, Шкреда Сергея Владимировича, 10.03.1984 года рождения», - сообщили печальную новость сегодня в администрации поселения.

Контракт мужчина подписал в мае 2022 года. Боец героически погиб 20 декабря 2024 года при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на территории Сватовского района Луганской Народной Республики.

Прощание пройдут на площади у Дома культуры в Эссойле, похоронят бойца в деревне Нижняя Салма.