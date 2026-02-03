Несколько морозных дней сломали ЖКХ в поселках Карелии

Текст: Елена Малишевская, фото: паблик «Сосновец, Карелия», сайт «Петрозаводск говорит»

Жильцы домов в поселке Сосновец Беломорского района на несколько дней остались без водоснабжения. В самом Беломорске отогревали Центральную районную больницу. В Кривом Пороге Кемского округа люди пять дней сидели без электричества. В поселке Малиновая Варакка Лоухского района вышел из строя насос - водоснабжение тоже накрылось. Всему виной морозы? Нет. Головотяпство в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

31 января одиннадцать домов в поселке Сосновец остались без воды из-за замерзшего водопровода. Слесари отогревали трубы феном и теплопушкой.

«Авария на водоснабжении в Беломорском округе. Водопровод замерз из-за сильных морозов. В домах проживают инвалиды и пожилые люди 75+. Подвоз воды не обеспечен»,

- сообщили нашей редакции жители поселка Сосновец.

В МУП «Водоканал» мастер участка по поселку Пушной и Сосновец Наталья рассказала, что утром 2 февраля было восемь домов, в которых не было воды из-за замерзшего водопровода, а к обеду их стало уже одиннадцать.

«Ленина, 3, уже дали воду. Греем дом № 5 на Ленина, потом будем на Кирова, 42»,

- отвечала специалист.

Мастера работают по заявкам, рассказала Наталья, стараются как можно быстрее отогревать трубы в домах, где есть очень пожилые люди и инвалиды, во время работ приходится менять и часть труб. Добираться до Сосновца специалистам приходится из Пушного. Утром 2 февраля там отогревали колонки. Жителям Сосновца рекомендуют пропускать воду в морозы, оставлять небольшую струйку, чтобы не дать трубам окончательно замерзнуть. Но пожилые могут забыть, а другие могут просто этого не делать. При этом подчеркивается, что водоканал идет навстречу и делает перерасчет за эти утекшие литры.

Утром 3 февраля наша редакция связалась с жителями поселка Сосновец, и они нам рассказали, что в доме на Ленина, 5 до сих пор нет воды, как и в ряде других домов.

«Это самый центр, здесь благоустроенные дома. Нет воды никакой: встали краны, унитазы, душевые...»,

- рассказала местная жительница Людмила Федоровна.

Когда тепловики поменяли в Сосновце железные трубы на пластиковые, следом работники местного водоканала должны были утеплить как следует трассы, но не утеплили, просто бросили работу, не доведя ее до конца, уверяют жители поселка. Из-за этого все проблемы.

«А ведь тарифы у нас бешеные! Сейчас, конечно, найдутся герои - отогреют теплотрассы, вода пойдет. Противно на это смотреть! Надо просто делать свою работу вовремя»,

- уверена Людмила Федоровна.

В Сосновце нам рассказали, что в самом Беломорске тоже коммунальные проблемы - там отогревали Центральную районную больницу. Главный врач ЦРБ Марина Анисимова сообщила нашей редакции, что авария была 2 февраля, но ее быстро устранили.

«Была проблема где-то в течение часа. Но сейчас у нас всё нормально»,

- рассказала главврач Беломорской ЦРБ Анисимова.

В лютые морозы в поселке Кривой Порог Кемского округа отключили электричество. В некоторых квартирах, отопление которых зависит от электроэнергии, температура опустилась до 11 градусов.

Объявление о том, что в поселке Кривой Порог с 26 по 30 января в период с 9:00 до 17:00 отключат электричество на улицах Кольцевая, Лесная, Подужемская, Белопорожская, Солнечная, было опубликовано в сообществе администрации поселения еще 16 января. Его лайкнули семь человек, репост сделали 24, комментировать, по всей видимости, никто не стал. В группе поселения при этом 416 подписчиков.

Зато в другом сообществе с 1103 подписчиками пользователи активно писали и возмущались отсутствием электроэнергии в части поселка Кривой Порог.

«Сейчас дети болеют и находятся дома! У сына нет отопления центрального. Целый день холод! С сегодняшнего дня морозы крепчают. Дома не согреть, не покормить детей. Сколько еще будут издеваться над нами?»,

- написала местная жительница 28 января в паблике «Общественный контроль Кривопорожского поселения». Она сообщила, что позвонила в прокуратуру.

В комментариях женщину поддержали и другие пользователи.

«Бардак! На улице мороз, дома электрическое отопление, на улице теплее, чем дома. Ребенок с температурой, сидит в таком холоде уже 3-й день. Что у нас все зимой делают, летом никак? Половина поселка на электрическом отоплении должны сидеть мерзнуть. Слов нет».

Одни жители Кривого Порога сообщили, что идут работы по замене опор, и проводят их по предписанию прокуратуры. Другие высказали мнение, что их меняют, так как линии не выдерживают нагрузок, и делается это, чтобы избежать аварии на подстанции.

«Понятно, что не просто так, по чьей-либо прихоти ведутся работы, естественно, есть факт износа или аварийного состояния <…> Плановое отключение! Зимой! Период 26-30 января... Это нельзя объяснить».

Не успели в Кривом Пороге прийти в себя и немного отогреться - новое объявление. И снова об отключении электричества!

"Опять 25! Опять отключают свет. В домах и без этого очень холодно, всего 14 - 16 градусов. Это при центральном отоплении. А у кого индивидуальное отопление (это полпосёлка)? Дети болеют. Когда они, в конце-то концов, уже оставят нас в покое? Чем занимались летом?",

- пишут жители Кривого Порога.

Из-за отключения электроэнергии перегорел насос, снабжавший водой поселок Малиновая Варакка в Лоухском районе. Поломка произошла еще в воскресенье, 1 февраля, в населенном пункте в 25 км от поселка Лоухи, но местные чиновники лишь днем в понедельник сообщили в соцсети о произошедшем.

Как написала глава Лоухского района Кристина Серебрякова, сейчас администрация активно занимается поиском другого насоса для приобретения. Чиновница указала, что вернуть воду планируют во вторник.

«Планируем восстановить водоснабжение до 3 февраля 2026 года после установки нового оборудования. Мы прилагаем все усилия для минимизации времени без водоснабжения»,

- написала глава районной администрации, извинившись за неудобства и поблагодарив за терпение.

Наша редакция утром 3 февраля связалась с местными депутатами, и они сообщили, что насос неоднократно меняли, это проблему глобально не решит. Всё дело в трансформаторной подстанции, которая на ладан дышит и регулярно выводит из строя коммунальное хозяйство.

Очевидно, что ЖКХ в поселках, да и в районных центрах Карелии требует внимания и немалых вложений. Но даже когда эти вложения есть, оказывается, что обычная халатность и нежелание делать свою работу хорошо могут перечеркнуть все благие намерения. Наверное, коммунальную сферу нашей республики спасет только глобальное потепление. Но это не точно.