Краба и рыбу из Мурманской области отправили в Европу и Китай

В январе из Мурманской области отправили на экспорт 7380,5 тонны рыбы и морепродуктов. Товары отправили в Европу, Китай, Южную Корею, ОАЭ и другие страны.

По сообщению Россельхознадзора, большая часть продукции – 3221,6 тонны была направлена в страны Европейского союза.

В Китай экспортировали около 2915,1 тонны рыбы и рыбопродукции, 27 тонн живого камчатского краба.