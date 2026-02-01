Государство возвращает деньги за ранее уплаченный транспортный налог

Текст, фото: Антонина Кябелева

В январе 2026 года в редакцию нашего издания поступили вопросы от владельцев автомобилей, которые, случайно зайдя в личный кабинет налогоплательщика, с изумлением увидели там крупные суммы переплат по транспортному налогу, которые государство вернуло гражданам. Мы попытались выяснить, в чем дело. За разъяснениями мы обратились в Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия (УФНС по РК).

Как выяснилось, речь идет о принятых в конце ноября 2025 года поправках в ряд российских законов, которые расширили список тех, кто имеет право на налоговые льготы по транспортному налогу. Как пояснили в УФНС по РК, от налогообложения транспортным налогом освобождаются ветераны боевых действий, участники СВО и члены их семей. Под членами семей участников СВО имеются в виду супруг или супруга, дети, в том числе молодые люди в возрасте до 23 лет, которые очно обучаются в вузах и других образовательных организациях.

«Федеральная льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот. При непредоставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льготу, уведомления о выбранном объекте налогообложения налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с максимальной начисленной суммой налога»,

- отмечено в ответе карельского управления налоговой службы.

Другими словами, если у гражданина один автомобиль, то и выбирать ему нечего. Сумма льготы будет рассчитана автоматически. Если же транспортных средств несколько, то в налоговом органе выберут вариант, максимально выгодный для человека.

Как это обычно бывает, есть и исключения.

Федеральная льгота не распространяется на дорогие автомобили средней стоимостью от 10 миллионов рублей, а также на водные (за исключением моторных лодок) и воздушные транспортные средства.

Что важно. Налоговая льгота распространяется в том числе на транспортный налог, уплаченный за 2022-2025 годы. Именно поэтому у налогоплательщиков, попавших в список льготников, появились в личном кабинете солидные возвраты за уплаченный с 2022 года транспортный налог.

В общем, тем, кто имеет право на льготу, рекомендуем зайти в личный кабинет налогоплательщика и проверить вкладку «Кошелек» или «Переплата». Если деньги начислены, то их можно оставить в счет будущих платежей или перевести на свою банковскую карту.

Что делать, если гражданин имеет право на льготы, но не получил ее? В этом случае, отмечают в УФНС по РК, налогоплательщику следует предоставить в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы. Заявление лучше подкрепить документами, подтверждающими право на льготу по транспортному налогу. Это можно сделать как через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, так и через личный кабинет налогоплательщика.

Естественно, интересна и статистика. По данным УФНС по РК, за 2022 год перерасчет произведен 2 231 ветерану боевых действий, а сумма возврата составила 11,9 миллиона рублей. За 2023 год перерасчет сделан 2 448 гражданам на общую сумму 12,7 миллиона рублей. За 2024 год льготу получили 2 531 человек, а сумма возврата превысила 13,5 миллиона рублей.

По участникам СВО и членам их семей статистика следующая: за 2022 год льгота предоставлена 103 гражданам на сумму 427 тысяч рублей, за 2023 год возврат начислен 165 участникам СВО на сумму 785,6 тысячи рублей, а за 2024 год государство вернуло 1 075 налогоплательщикам более 4 миллионов рублей.