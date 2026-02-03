Карельские чиновники советуют не поворачиваться к стае собак спиной

Стая собак из леса беспокоит жителей поселка Калевала. Местные чиновники советуют не подходить к животным и не поворачиваться к ним спиной.

Стаю собак заметили в районе объездной автомобильной дороги в Калевале в лесном массиве. В администрации сообщили, что направили заявку на отлов бродячих животных. Собак проверят на инфекции и агрессию.

Местных жителей попросили быть осторожными, не провоцировать собак громкими звуками и резкими движениями, не кормить их и не подходить.

«Если стая приблизится к вам, сохраняйте спокойствие, не бегите и не делайте резких движений — лучше медленно отступить, не отворачиваясь спиной. Также полезно иметь при себе средства для отпугивания, например, свисток, но использовать их следует только в крайнем случае»,

- дали рекомендации в районной администрации.

В комментариях один из пользователей написал, что разговоры о стае идут не первый год.

«В администрации про отлов обещали мне полгода назад. Если кто от них не удирал, тот не представляет ужаса встречи с ними», - написал местный житель.