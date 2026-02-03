Москва поможет благоустроить набережную Петрозаводска

Артур Парфенчиков заручился поддержкой Москвы в решении вопроса благоустройства Онежской набережной.

Благоустройство любимого места отдыха горожан и наших гостей требует ремонта. Мне часто задают вопросы о сроках ремонтных работ, в том числе мы говорили об этом на недавней встрече с активом Петрозаводска. Пообещал, что буду готов сообщить новости по результатам моей поездки в Москву, Сергей Семёнович поддержал нашу просьбу, а реализацию проекта возьмёт на себя компания «БИОЭН»,

– рассказал Глава Карелии.

Напомним, на территории Карелии компания «БИОЭН» добывает щебень. В рамках заключенного в 2024 году первого в России офсетного контракта был построен завод на Ситозерском карьере. В планах – строительство ещё двух.

Для благоустройства Онежской набережной в Петрозаводске предприятие изготовит более 20 000 кв. метров плит из карельского гранита.

Благодарю Сергея Семёновича за поддержку и помощь нашей республике! Спасибо нашему партнёру и инвестору – компании «БИОЭН» за активную социальную политику!

– добавил Глава региона, комментируя итоги встречи с мэром Москвы.