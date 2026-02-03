Душа фонда «Защитники Отечества»: как работают соцкоординаторы

По итогам 2025 года в работе фонда «Защитники Отечества» число социальных координаторов, сопровождающих ветеранов СВО, превысило 4400 человек по всей стране. Более 1000 из них — ветераны специальной военной операции и члены семей действующих бойцов.

Социальные координаторы – это душа нашего фонда. В филиалах по всей стране трудятся люди сопереживающие, вовлеченные и самоотверженные. Им не все равно, и они всегда готовы прийти на помощь нашим героям. Четверть социальных координаторов – это защитники и их родные: матери, отцы, жены, сестры, дочери. Они как никто другой понимают, какие вопросы возникают у наших героев и членов их семей, как их оперативно решить. Именно социальные координаторы на связи с ветеранами в любое время, предлагают защитникам и их родным новые возможности для самореализации в профессии, спорте, искусстве, патриотическом воспитании и других областях. И они сами искренне радуются каждому достижению своих героев, ведь это лучшее подтверждение тому, что они все делают правильно,

– отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Социальные координаторы сопровождают ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших героев по всем вопросам. В частности, содействуют в получении бесплатной психологической и юридической помощи, помогают оформить удостоверение ветерана боевых действий, положенные льготы и выплаты, получить технические средства реабилитации, высокотехнологичную медицинскую помощь и санаторно-курортное лечение, а также занимаются вопросами обучения, переобучения, трудоустройства. Кроме того, сотрудники вовлекают вернувшихся защитников в занятия физкультурой и спортом, патриотическое воспитание детей и молодежи, общественные проекты.

В карельском филиале фонда «Защитники Отечества» работают сотрудники, которые не понаслышке знают, что значит ждать родного человека, защищающего интересы страны.

В Пудожском и Медвежьегорском районах социальными координаторами трудятся Вера Кушникова и Юлия Панфилова, чьи супруги сегодня выполняют задачи специальной военной операции и служат на благо Родины.

Муж Юлии Панфиловой подписал контракт в январе 2024 года. Он добровольно отправился на службу по воле души. Во время выполнения боевых задач получил ранение, прошел длительное восстановление и сейчас продолжает служить.

Юлия Панфилова, Пудожский район

Мне важно помогать, решать сложные, неординарные задачи. Как жене ветерана боевых действий, участника специальной военной операции, мне хорошо известны трудности, с которыми сталкиваются близкие наших бойцов. Сегодня участники СВО и их семьи как никогда нуждаются в поддержке, и только сообща можно добиться реальных изменений. Нужно не просто поддерживать людей в трудную минуту, но и добиваться реальных результатов, помогая подопечным отстаивать их права и находить выход из самых сложных ситуаций,

— отмечает Юлия Панфилова.

С первых дней работы фонда в Медвежьегорском районе трудится социальный координатор Вера Кушникова. Ее супруг Евгений Кушников был призван на службу в сентябре 2022 года. Девиз по жизни у Евгения звучит так: «Только вперед!», так он показывает решительность в преодолении любых трудностей и препятствий, уверенность в стремлении обеспечить безопасность существования мирных граждан на родной земле. Дома Евгения ждут родные дети.

Вера Кушникова, Медвежьегорский район

Мы с мужем делаем общее дело — строим лучшее будущее для наших детей. Он на передовой отстаивает интересы нашей Родины, а я помогаю вернувшимся ветеранам и семьям погибших бойцов. Я чувствую, что тем самым поддерживаю и своего мужа. Это моя внутренняя мотивация, которая придает силы работать дальше. Ребятам, возвращающимся с СВО, нужна максимальная поддержка. Привыкнув к суровым условиям на передовой, пройдя не один десяток боёв, пережив физическую и душевную боль, они обострённо воспринимают многие реалии мирной жизни. Наша задача — сделать максимально комфортной и беспроблемной их адаптацию,

— делится Вера Кушникова.

Среди сотрудников филиала есть и те, кто потерял близких, защищая страну. Социальный координатор из Питкярантского округа Олеся Бошакова потеряла родного брата, погибшего в ходе боев в Артемовске, ДНР. Сегодня она помогает вернувшимся ветеранам СВО, семьям героев, столкнувшимся с утратой, и занимается сохранением памяти о героях, среди которых и ее брат.

Потеряв брата, участвовавшего в СВО, я особенно остро поняла, насколько важна поддержка. Работа в филиале фонда стала для меня не просто профессией, а смыслом. Помогая людям, пережившим такую же утрату, я стараюсь хоть немного облегчить их путь,

— говорит Олеся Бошакова.

Обязательным условием назначения на должность социального координатора является прохождение программы обучения в РАНХиГС, которая актуализируется по мере изменения законодательства или расширения полномочий фонда. После выхода на работу в филиал фонда каждому сотруднику назначают наставника, который сопровождает его в течение трех месяцев. Также для каждого нового сотрудника составляют индивидуальный план развития.

В процессе работы все социальные координаторы продолжают постоянно повышать свою квалификацию для оказания эффективной помощи. Сотрудники из всех регионов регулярно обмениваются лучшими практиками на совещаниях в формате видеоконференцсвязи, очных семинарах-совещаниях. Кроме того, на еженедельной основе проходит обучение с приглашением спикеров из федеральных министерств и ведомств, организаций и учреждений по различным направлениям работы фонда.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.

Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества».