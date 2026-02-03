Вековую школу открыли после ремонта в Карелии

В Сортавале построенную почти век назад школу открыли после ремонта.

Ремонт школы № 1 превысил 135 млн рублей, большая часть (120,9 млн) была выделена из федерального центра в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий», сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

В здании 1929 года заменили крышу, отреставрировали фасад, сохранив архитектурные детали, заменили электропроводку и пожарную сигнализацию, системы отопления, водоснабжения и канализации. В школе поставили новые двери, установили систему видеонаблюдения, выполнили дренаж.

На 2026-2028 годы в столице Северного Приладожья планируют капитально отремонтировать школу № 4, модернизировать освещение, реконструировать здание школы олимпийского резерва, капитально отремонтировать здание городской канализационной насосной станции, а также отремонтировать шесть участков водопроводных сетей.