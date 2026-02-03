Жителям Карелии рассказали о погоде 4 февраля

В среду, 4 февраля, в Петрозаводске обещают переменную облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедицу. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -19, -21, днем -9, -11, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии тоже переменная облачность. Ночью местами ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. Местами гололедно-изморозевое отложение. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -16, -21, местами до -26, днем -8, -13, местами до -18.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -20, днем -12;

В Кондопоге ночью -15, днем -8;

В Медвежьегорске ночью -16, днем -9;

В Олонце ночью -13, днем -9;

В Пудоже ночью -14, днем -9;

В Сегеже ночью -17, днем -11;

В Сортавале ночью -17, днем -9;

В Суоярви ночью -17, днем -10.