Толщину льда проверили у берега Петрозаводска

В Петрозаводской губе Онежского озера специалисты замерили толщину льда. Толщина льда у берега Петрозаводска составляет 30-35 сантиметров.

Специалисты также в рамках профилактической работы провели беседу с любителями подледной ловли о правилах безопасного поведения на льду.

Ранее мы писали, что спасатели будут взрывать лед на реке Нижний Выг, чтобы избежать подтопления Беломорска.