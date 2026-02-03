03 февраля 2026, 15:18
Толщину льда проверили у берега Петрозаводска
От 30 до 35 см составляет толщина льда сейчас в Петрозаводской губе
фото паблик Госкомитета Карелии по безопасности
В Петрозаводской губе Онежского озера специалисты замерили толщину льда. Толщина льда у берега Петрозаводска составляет 30-35 сантиметров.
Специалисты также в рамках профилактической работы провели беседу с любителями подледной ловли о правилах безопасного поведения на льду.
