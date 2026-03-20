Петрозаводчан встревожила рубка деревьев на Древлянке

На Древлянке вырубают деревья, сообщили встревоженные горожане в паблике «Подслушано в Птз».

Работы ведутся вдоль аллеи, ведущей от памятника погибшим бойцам к храму. По словам горожан, работы по спиливанию ведутся активно.

«Этот небольшой массив, оставленных кустарников и деревьев отлично задерживал все выхлопные газы и пыль с очень оживленной дороги. А теперь что?» - пишут возмущенные горожане в паблике «Подслушано в Птз».

По мнению автора публикации, от посаженных напротив маленьких деревьев пока мало толку. Автор поста потребовал оставить зеленый массив на Древлянке в покое: «Только он и дает активно развивающемуся району «дышать», а не задыхаться!»