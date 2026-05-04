Автомобиль перевернулся утром на «Коле» в Карелии

Сегодня в 7:40 на 612-м километре трассы «Кола» произошло ДТП. Перевернулся легковой автомобиль, сообщает паблик ОПС Медгоры.

По данным источника, автомобиль «Хендай» вылетел с трассы и опрокинулся. Водитель получил травмы. Помощь пострадавшему оказали сотрудники скорой. Причина случившегося устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что почти два десятка водителей лишили прав в Петрозаводске.