Голливудская звезда родила третьего ребенка в 53 года

Голливудская звезда Кэмерон Диас родила третьего ребенка в 53 года. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пост отца малыша, гитариста группы Good Charlotte Бенджи Мэддсена.

«Добро пожаловать в мир, сынок! Мы любим свою семью - наши дети здоровы и счастливы, и мы благодарны», - написал рокер. Он добавил, что мальчику дали имя Наутас.

У музыканта и актрисы уже трое общих детей. В 2019 году у них родилась дочь, а в 2024 году - сын.

