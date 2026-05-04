Более 4 тысяч жителей Карелии заболели ОРВИ и гриппом

Об эпидемиологической обстановке по ОРВИ и гриппу в Карелии рассказали в республиканском Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, на прошлой неделе ОРВИ и грипп выявили у 4048 человек, коронавирус — у четырех. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 36%.

За указанный период в республике была приостановлена деятельность 11 классов в шести школах (Петрозаводск, Суоярвский, Олонецкий, Медвежьегорский районы и округа) и трех групп в трех детских садах (Медвежьегорский район и Беломорский округ).

При мониторинге специалисты выделили вирусы парагриппа, РС-вирусы, аденовирусы, риновирусы, сезонного коронавируса, COVID-19, гриппа А.