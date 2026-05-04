Сканворды и пазлы для паллиативных пациентов собирают в Петрозаводске

В Петрозаводске собирают наборы для творчества, сканворды, пазлы для центра паллиативной помощи.

Горожане могут поддержать тех, кто мужественно сражается с болезнями.

«Занятия интересными делами, любимое хобби, как известно, помогают отвлечься от тяжелых мыслей, снизить стресс, улучшить настроение и придать организму сил на борьбу с болезнью!»

- отметили в центре «Попечение» и предложили приносить фломастеры, алмазную мозаику небольшого формата, раскраски с крупными рисунками, гравюры, картины по номерам без мелких деталей, различные небольшие пазлы, кроссворды и сканворды с крупными клетками и другие простые наборы для творчества в центр на улицу Вольная напротив Екатерининской церкви.

Предметы для творчества здесь будут собирать до 1 июня с 10:00 до 14:00.