Зонты пригодятся жителям Карелии 5 мая

Во вторник, 5 мая, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, днём с порывами сильного. Температура воздуха ночью +5...+7 °C, днём +13...+15 °C. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, днём местами с порывами сильного. Температура воздуха ночью +3...+8 °C, днём +10...+15 °C, местами до +7 °C.

По прогнозу Гидрометцентра России: в Калевале ночью -1 °C, днём +9 °C.

В Кеми ночью +1 °C, днём +13 °C.

В Кондопоге ночью +2 °C, днём +14 °C.

В Медвежьегорске ночью +2 °C, днём +13 °C.

В Олонце ночью 0 °C, днём +14 °C.

В Пудоже ночью +2 °C, днём +15 °C.

В Сегеже ночью +3 °C, днём +12 °C.

В Сортавале ночью 0 °C, днём +12 °C.

В Суоярви ночью +1 °C, днём +12 °C.