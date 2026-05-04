04 мая 2026, 16:24
Общество

В старинном карельском селе появится современное уличное освещение

В Крошнозере началась установка новой линии наружного электроосвещения на двух автодорогах
освещение
Фото: «Петрозаводск говорит»

В старинном карельском селе Крошнозеро Пряжинского района подрядчик приступил к устройству линии наружного электроосвещения на двух автодорогах — «Крошнозеро – Эссойла» и «Крошнозеро – Гонганалица», сообщается в паблике республиканского минтранса.

дорога

 

В настоящее время установлена уже половина опор, полный монтаж опор завершится в мае. В летний период специалисты смонтируют кронштейны и повесят светильники.

По данным источника, освещение будет с автоматизированной системой, работающей в зависимости от светового дня и осуществляющей удаленный контроль за состоянием сети, то есть позволит узнать, где не работает лампа, и оперативно ее заменить.

Общая протяжённость линии освещения составит порядка 4 км, работы подрядчик планирует завершить в этом году.

Обсудить
Метки: 
Крошнозеро
освещение
автодорога