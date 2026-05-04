Председатель Заксобрания встретился с начальником Погрануправления ФСБ

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович провёл встречу с новым начальником Погрануправления ФСБ по Республике Карелия Владимиром Щемелининым, ранее возглавлявшим погрануправление в Южной Осетии.

Генерал‑майор Владимир Щемелинин назначен на должность указом Президента Российской Федерации и с апреля отвечает за охрану государственной границы на территории Карелии и Мурманской области, где размещены две службы погрануправления.



Стоящие перед Пограничным управлением ФСБ России задачи по обеспечению безопасности самой протяжённой границы России с НАТО особенно значимы сейчас, в условиях беспрецедентного давления на нашу страну,

— заявил Элиссан Шандалович.



Председатель Заксобрания подтвердил готовность к активному взаимодействию с Пограничным управлением по республике и пожелал Владимиру Щемелинину успехов на новом месте службы.

Напомним, что до назначения в Карелию он возглавлял пограничное управление в Южной Осетии. Ранее пост начальника карельского управления занимал генерал‑лейтенант Сергей Попов, который перешёл к руководству пограничной службы в другом регионе.

Нового руководителя на встрече с главой региона представил заместитель руководителя погранслужбы Владимир Стрельцов. Власти республики пообещали и дальше создавать необходимые условия для пограничников и сохранять традицию проведения присяги.