Новый начальник погрануправления Карелии приехал из Южной Осетии

В Карелии сменился руководитель пограничного управления ФСБ.

Новым начальником стал генерал-майор Владимир Щемелинин. Ранее он возглавлял пограничное управление в Южной Осетии. До этого ведомство возглавлял генерал-лейтенант Сергей Попов, он возглавил управление пограничной службы в другом регионе.

Нового руководителя карельского погрануправления на встрече с главой региона представил заместитель руководителя погранслужбы Владимир Стрельцов.

Власти региона пообещали и дальше создавать необходимые условия для пограничников и сохранить традицию принятия присяги.