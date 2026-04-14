14 апреля 2026, 16:50
Общество

Новый начальник погрануправления Карелии приехал из Южной Осетии

В регионе сменился руководитель пограничников
В Карелии сменился руководитель пограничного управления ФСБ.

Новым начальником стал генерал-майор Владимир Щемелинин. Ранее он возглавлял пограничное управление в Южной Осетии. До этого ведомство возглавлял генерал-лейтенант Сергей Попов, он возглавил управление пограничной службы в другом регионе.

Нового руководителя карельского погрануправления на встрече с главой региона представил заместитель руководителя погранслужбы Владимир Стрельцов.

Власти региона пообещали и дальше создавать необходимые условия для пограничников и сохранить традицию принятия присяги.

