14 апреля 2026, 16:50
Новый начальник погрануправления Карелии приехал из Южной Осетии
В регионе сменился руководитель пограничников
фото с сайта правительства РК
В Карелии сменился руководитель пограничного управления ФСБ.
Новым начальником стал генерал-майор Владимир Щемелинин. Ранее он возглавлял пограничное управление в Южной Осетии. До этого ведомство возглавлял генерал-лейтенант Сергей Попов, он возглавил управление пограничной службы в другом регионе.
Нового руководителя карельского погрануправления на встрече с главой региона представил заместитель руководителя погранслужбы Владимир Стрельцов.
Власти региона пообещали и дальше создавать необходимые условия для пограничников и сохранить традицию принятия присяги.