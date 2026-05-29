Музею в Карелии подарили уникальную коллекцию старинных книг

В Национальном музее Карелии прошла презентация книги «Коллекция рукописей и книг кириллической печати Национального музея Республики Карелия: каталог» (12+). Издание подготовлено музеем совместно с Институтом языка, литературы и истории Карельского научного центра.
Выпуск книги приурочен к 155-летию музея, который отметят в этом году. В новом каталоге впервые публикуется описание коллекции А.Д. Синявского (1925-1997), поступившей в музей в 2023 году. Дарителем данной коллекции выступил Владимир Дукельский - российский историк, один из ведущих музеологов страны. Он принял решение безвозмездно передать Национальному музею Карелии коллекцию старопечатных и рукописных книг Андрея Синявского - крупного литературоведа, публициста, литературного критика, писателя (псевдоним Абрам Терц). Отметим, что эти книги, по словам директора музея Михаила Гольденберга, бесценны. Музей 40 книг из уникальной коллекции получил бесплатно.
«Самое популярное в музее слово — это «коллекция». В нашей коллекции рукописных. старопечатных книг 245 экземпляров. Из них — 88 рукописей 16-19 веков и 157 книг кириллической печати 16-начала 20 веков. Научное описание музейной коллекции провели доктор филологических наук Александр Пигин и исследователь Людмила Харебова»,
- рассказал Михаил Гольденберг.
В музее коллекция будет работать: ее будут изучать, она будет экспонироваться на выставках. Данная коллекция старопечатных книг повышает престиж Национального музея как научного центра в сохранении и изучении старопечатных книг.
Издание предназначено для исследователей русской книжности, археографов, историков и для широкого круга читателей, интересующихся русской культурой. И будет передано в библиотеки, музеи, епархию, научный центр.