В Петрозаводске в этом году демонтируют 36 незаконных гаражей

Стали известны приоритетные локации для сноса незаконных гаражей в столице Карелии

В этом году в Петрозаводске демонтируют 36 незаконных гаражей в разных районах города, сообщили в администрации города.

По данным источника, приоритетными локациями являются те, где расположены образовательные учреждения.

В настоящее время подрядчик приступил к сносу незаконных объектов в Октябрьском районе. Здесь вдоль 22-го внутриквартального проезда, между детским садом № 30 и школой № 29, расположены 13 несанкционированных построек.

Затем работы будут производиться на Кукковке: там незаконные гаражи снесут у домов № 26, 28, 30 и 32 на Питкярантской улице, а также у дома № 3 на улице Ровио.