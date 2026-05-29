Протоирей, корабел и строитель станут почетными петрозаводчанами

Церемония вручения почетного звания состоится в День города

фото «Петрозаводск говорит»

Имена почетных граждан назвали в Петрозаводске. На сессии Петросовета 29 мая народные избранники поддержали решение присвоить в этом году звание «Почетный гражданин города Петрозаводска» трем горожанам.

Почетное звание присвоили корабелу и основателю морского клуба «Полярный Одиссей» Виктору Дмитриеву, протоиерею и волонтеру Леониду Леонтюку, а также посмертно строителю Марку Шегельману.

Торжественная церемония вручения наград пройдет в День города.

Напомним, на почетное звание претендовали семеро: строитель Марк Шегельман; участник спецоперации Владимир Семенов; летчица Маина Савельева; протоиерей Леонид Леонтюк; корабел и основатель морского клуба «Полярный Одиссей» Виктор Дмитриев; медработник Мария Акулова; политический и общественный деятель Владимир Шильников.