Еще один дождливый день прогнозируют синоптики в Карелии

30 мая местами в Карелии пройдут умеренные дожди

Фото: «Петрозаводск говорит»

В субботу, 30 мая, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем — небольшой дождь. Ветер ночью северо-западный, северный, днем — северный, северо-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью +4…+6°С, днём +8…+10°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-западный, северный, днем — северный, северо-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью +1…+6°С, днём +8…+13°С, местами на севере — до +19°С.

По прогнозу Федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +2°C, днём +19°C.

В Кеми ночью +3°C, днём +10°C.

В Кондопоге ночью +5°C, днём +11°C.

В Медвежьегорске ночью +5°C, днём +10°C.

В Олонце ночью +3°C, днём +11°C.

В Пудоже ночью +5°C, днём +13°C.

В Сегеже ночью +5°C, днём +9°C.

В Сортавале ночью +6°C, днём +11°C.

В Суоярви ночью +5°C, днём +11°C.