Врачей сократили на севере Карелии, оборудование вывезли

В Кеми бьют тревогу из-за информации об увольнении и сокращении в одной из поликлиник

О сокращении и увольнении медиков в железнодорожной поликлинике в Кеми сообщили нашей редакции обеспокоенные местные жители. 26 мая ряд специалистов получил уведомление от главврача о сокращении. Ряд специалистов уволились или ушли на пенсию или же переехали в другой регион. Из-за увольнения врачей пришлось уволиться и медицинским сестрам. Местные жители бьют тревогу.

По имеющейся информации в «РЖД Медицина» в Кеми сократили врача, лаборанта клинической диагностики, рентген-лаборанта. Медицинское учреждение покинули стоматолог, который работал по совместительству и надеялся получить место в штате, на пенсию ушла заведующая терапевтическим отделением поликлиники, по семейным обстоятельствам ушла терапевт, еще один участковый переехал. Две медсестры также уволились из поликлиники.

Люди говорят, что неизвестно и местоположение рентген-аппарат, его, с их слов, якобы куда-то увезли. Для многих новости об уходе врачей стали шоком, так как в поликлинике помощь получали не только железнодорожники, но и обычные граждане. Вдобавок сотрудники железной дороги проходили в медучреждении медосмотры, а теперь им придется ездить в Петрозаводск.

