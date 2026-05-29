29 мая 2026

Здоровый интерес

Роддом на севере Карелии не закроют

Родильное отделение в больнице Костомукши будет работать, заявило руководство медучреждения
Руководитель больницы на севере Карелии прокомментировал информацию о якобы планируемом закрытии роддома.

Исполняющий обязанности главврача Межрайонной больницы №1 в Костомукше Игорь Подзамков заверил, что родильное отделение будет работать, никаких планов по его закрытию нет. Информацию, которая появилась в соцсети, он назвал недостоверной.

«Ни администрация больницы, ни министерство здравоохранения республики Карелия не рассматривают вопрос о закрытии родильного отделения»,

- заверил Подзамков.

Он подчеркнул, что сохранение доступной медицинской помощи, в том числе акушерской, для удаленного района Карелии является важной и необходимой задачей.

