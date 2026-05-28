Снег выпал в карельском городе в конце мая

Утром 28 мая в Костомукше выпал снег. Проснувшиеся горожане обнаружили, что в конце мая вернулись в зиму. В городе сегодня +4 градуса.

Напомним, с начала недели в Карелии началось затяжное похолодание. Синоптики предупреждали о мокром снеге, МЧС рассылало сообщения о возможном понижении температуры до отрицательных отметок.

Ранее сообщалось о том, что скоро мучения жителей республики закончатся. В Карелию идет долгожданное потепление.