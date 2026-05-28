28 мая 2026, 14:32
Зверье мое

Кабаны с детенышами и волки подходят близко к домам жителей Карелии

Диких зверей заметили в отдаленном районе Петрозаводска и в Пряжинском районе
семейство кабанов
фото стопкадр

Стадо кабанов с выводком разгуливает рядом с жилыми домами в Петрозаводске. В редакцию «Петрозаводск говорит» прислали видео с семейством диких хрюшек в Сайнаволоке.

На одной записи запечатлели более десяти детенышей кабанов и около шести взрослых особей, которые с любопытством изучали что-то на обочине дороги. На другом видео крупные кабаны разгуливали по газону.

кабаны в Сайнаволоке

А в пряжинском селе Крошнозеро вечером 26 мая вблизи домов заметили парочку волков. Очевидцы сняли хищников на видео, запись опубликовали в соцсети, на нее обратил внимание паблик «Крошнозеро.Новости села/Карелия #крошнозеро».

волк на дороге

Серые разбойники брели по асфальтовой дороге, изредка останавливаясь в поисках добычи.

Обсудить
Метки: 
кабаны
волки
Сайнаволок
Крошнозеро
Карелия