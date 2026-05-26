В детском саду Петрозаводска нарушаются санитарные нормы

Текст, фото: Елена Малишевская

Согласно санитарно-эпидемиологическим нормам, на территории детского сада должны быть теневые навесы для каждой группы. В садике № 120 на ул. Чкалова, 56, который называется «Носики-курносики», одиннадцать групп. Следовательно, на игровой площадке должно быть одиннадцать навесов. Сегодня там есть только одна веранда, сколоченная силами сотрудников детского сада.

Светлана живет в поселке Чупа, но в Петрозаводске проживает сын с семьей, поэтому здесь бывает часто. В сентябре внук Светланы пойдет в садик «Носики-курносики» на ул. Чкалова, в младшую группу. Этот детский сад буквально в двух шагах от дома, и всё в нем хорошо, кроме одного - детская игровая площадка не оборудована должным образом.

«Мой внук осенью пойдет в детский сад № 120 «Носики-курносики», ул. Чкалова, 56. Там нет элементарной детской площадки. Заведующая детским садом уже год просит денег, но воз и ныне там. Неужели не найти средств на элементарную площадку, которые есть в каждом дворе, в каждом... Я гуляю с внуком каждый день и вижу это всё»,

- сообщила Светлана.

Май выдался жарким, и мы сами наблюдали, как дети на площадке гуляют под палящим солнцем, укрыться от него негде. А осенью, когда зарядят дожди? Совсем не гулять?

Мы поговорили с заведующей детским садом № 120 Ольгой Богдановой. Она рассказала, что старых навесов на территории детского сада было десять, но построены они были давно, из кирпичей. Постепенно разрушались, опасно ими было пользоваться, навесы уже много лет не соответствовали современным нормам и требованиям. На то, чтобы снести старые веранды, тоже требовались деньги, которых у учредителя - городской администрации - не было. В прошлом году на помощь пришли депутаты.

«Депутаты оказали детскому саду такую помощь - подключили строительную компанию, и она нам снесла старые навесы. Почему не поставили новые? Наверное, деньги закончились...»,

- рассказала Ольга Богданова.

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», теневые навесы на территории детского сада должны соответствовать определенным требованиям. На каждой групповой площадке должен быть установлен навес из расчета не менее одного квадратного метра на одного ребенка. Для групп с численностью менее 15 человек площадь навеса должна быть не менее 20 м². Теневые навесы рекомендуется оборудовать деревянными полами или другими строительными материалами, безвредными для здоровья человека.

"Навесы или прогулочные веранды для детей младенческого и раннего возраста до двух лет допускается пристраивать к зданию дошкольной образовательной организации. Их можно использовать как веранды для организации прогулок или сна. При этом навесы (веранды), пристраиваемые к зданиям, не должны затенять помещения групповых ячеек и снижать естественную освещенность. Допускается устанавливать на прогулочной площадке сборно-разборные навесы или беседки для использования их в жаркое время года".

Мы позвонили в городскую администрацию, начальнику управления образования Светлане Пахомовой. Она подтвердила, что есть такая проблема в детском саду № 120, но сообщила, что не в нём одном.

«За последний год мы в двенадцати детских садах Петрозаводска оборудовали игровые площадки. Но, к сожалению, этого недстаточно. Есть аналогичные пробемы в ряде детских дошкольных учреждений. В их числе и детский сад № 120. Не хватает финансирования на решение всех проблем»,

- рассказала начальник управления образования администрации Петрозаводска Светлана Пахомова.

Светлана Пахомова предположила, что если по итогам этого года сложится экономия в бюджете Петрозаводска, то «лишние» деньги будут направлены на установку навесов.

Возможно, в выборный год найдутся депутаты/кандидаты, которые захотят сделать доброе дело для петрозаводских малышей. В этом материале мы подсказали вам место для приложения рук/финансов и последующего перерезания красной ленточки. Не одни же ротонды строить...