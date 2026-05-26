В Турции нашли гробницу аристократки

Археологи обнаружили в древнем городе Олимп в Анталье (Турция) монументальную гробницу. Предполагается, что она принадлежала аристократке, сообщает «РБК» со ссылкой на портал Arkeonews.

Внутри гробницы высотой 10 м археологи обнаружили поврежденный мраморный саркофаг и начали его реставрацию.

Сообщается, что на саркофаге изображены сцены охоты. Отмечается, что в римском мире охотничья символика была тесно связана с элитным статусом, властью, контролем и богатством. Кроме того, на саркофаге присутствовали фигуры крылатой богини победы Ники и бога любви Эроса. Изображения этих богов на погребальных памятниках могли указывать на триумф, преемственность и идеи жизни после смерти.

По информации издания, саркофаг изготовлен из высококачественного мрамора, привезенного из Исчехисара в Афьонкарахисаре.