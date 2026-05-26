Сортовая сирень украсила парк в карельском городе

В городском парке в Олонце появились «новенькие». Теперь общественную территорию украшают 12 новых саженцев сортовой сирени, сообщили в паблике пресс-службы судов Карелии.

По данным источника, мероприятие было организовано Олонецким районным судом и проходит уже не в первый раз. Участие в «сиреневой» акции приняли сотрудники судебной инстанции, представители правоохранительных органов и воспитанники Центра помощи детям «Солнечный».

