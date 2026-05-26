Уголовное дело завели после нападения алабая на подростка в Соломенном

Уголовное дело возбудили после нападения алабая на подростка в Петрозаводске. Доклад о ходе расследования ждут в Москве.

«Петрозаводск говорит» писал, что вечером 20 мая агрессивная собака искусала несовершеннолетнего в Соломенном. Хозяйка собаки не удержала собаку, а после нападения не оказала ребенку помощь и ушла. У ребенка были множественные раны, он находился в шоковом состоянии.

Следком Карелии возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил карельским коллегам доложить о ходе расследования и об установленных обстоятельствах.