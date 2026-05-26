Дачи заменяют россиянам фитнес-центры

Работу на дачном участке в выходные сравнили с походом в тренажерный зал. Рыхление земли на грядках, прополка, посадка рассады и семян, полив из ведра или лейки могут заменить кардиоупражнения и силовые.

Заменить упражнения в спортзале могут и такие активности на даче, как копка огорода, посадка картошки, сбор инвентаря и урожая, работа с граблями, перенос земли и компоста.

В беседе с изданием «Правда.ру», российский тренер отметил, что копание и перекопка включают руки, спину, плечи и ноги, прополка и посадка требуют постоянной работы корпусом и приседаний. За 45 минут такой работы можно сжечь до 300 калорий. Перенос тяжестей и полив дают хорошую нагрузку, особенно если заниматься этим не спеша, но продолжительно. В таких случаях организм тратит больше энергии.

При этом эксперты рекомендуют долго не находиться в наклонном положении, а выпрямляться каждые 15 минут, чтобы уменьшать давление на брюшную область.