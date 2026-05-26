Современную технологию ремонта автодороги применили в Карелии

Участок автодороги к поселку Ново-Стеклянное в Пудожском районе ремонтируют с применением современных технологий, сообщили в Минтрансе Карелии.

По данным источника, главная особенность этой дороги заключается в том, что она пролегает по крайне заболоченной местности с постоянно высоким уровнем грунтовых вод. Ремонт решено было выполнять без полной выторфовки.

«Для этих целей мы впервые в нашей практике интегрировали технологию использования пенополистирола, песчаной полуобоймы и пространственной георешетки на слабых грунтах»,

— цитирует слова главного инженера Управления автодорог Карелии Дмитрия Федорова источник.

Отмечается, что специалисты будут следить за тем, как данная технология покажет себя в эксплуатации, чтобы использовать её в дальнейшем.

В настоящее время объект готов почти наполовину. После завершения работ по устройству основания будет выполнено асфальтирование участка. Все работы планируется завершить в этом году.