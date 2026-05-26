Дождь с мокрым снегом 27 мая заглянет в Карелию

В среду, 27 мая, в Петрозаводске будет облачно, пройдет дождь. Ветер северо-западный, умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью +2…+4°С, днём +4…+6°С. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии будет облачно. В большинстве районов ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Ветер северо-западный, северный, умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +1…+6°С, местами заморозки до -1°С, днём +4…+9°С.

По прогнозу Федеральной метеослужбы, в Калевале ночью 0°C, днём +5°C.

В Кеми ночью +1°C, днём +5°C.

В Кондопоге ночью +3°C, днём +6°C.

В Медвежьегорске ночью +2°C, днём +5°C.

В Олонце ночью +2°C, днём +8°C.

В Пудоже ночью +2°C, днём +10°C.

В Сегеже ночью +2°C, днём +5°C.

В Сортавале ночью +3°C, днём +10°C.

В Суоярви ночью +2°C, днём +6°C.