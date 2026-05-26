По соседству с Карелией из госпиталя сбежал маньяк

Беглого участника специальной военной операции ищут в Ленинградской области. В поисках задействованы военные и полицейские.

41-летнего «Сосновского маньяка» ищу в поселке Ропша, сообщает «Фонтанка» и называет имя беглеца. В Ломоносовском районе Ленобласти человек показывал людям ориентировку с фото беглого душителя.

Известно, что маньяк был приговорен к 25 годам колонии за убийства девушек в Сосновском парке и окрестностях, изнасилования, действия сексуального характера и разбои. На счету злодея три убийства и двенадцать выживших жертв, преступления он совершал с 2004 до начала 2007 года. Ему оставалось 7 лет до выхода из колонии, но мужчина отправился на СВО.

По данным портала 47news, в 2024 году серийник заключил контракт с Минобороны, но в начале 2025 года был ранен, лечился в нескольких госпиталях – на реабилитации находился в Кронштадте. Сбежал мужчина в начале осени 2025-го, а поиски, как предварительно сообщает источник, объявили в мае.