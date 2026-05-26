Участники хора «Пеллерво» посадили деревья у Петровского дворца

Мальчишки из хора мальчиков «Пеллерво» посадили вместе с ветеранами хора три дерева на территории Петровского дворца в Петрозаводске в честь трех руководителей хора. Есть песни, которые поют годами. Есть голоса, которые продолжают звучать десятилетиями. Именно такая яркая жизнь у «Образцового коллектива» - хора «Пеллерво» в Петрозаводске. Здесь мальчишки вот уже 63 года продолжают петь, дружить, взрослеть, передавая друг другу память и верность традициям.

Эстафета поколений продолжается. В день пионерии, 19 мая 2026 года она обрела новый символ: три дерева на территории Петровского дворца в память о трех руководителях хора.

Эстафета поколений - это не только музыка. Это дружба длиною в жизнь. Это память, которую берегут. Это будущее, которое звучит в детских голосах.

Что чувствовали в этот день участники этого памятного события? Какие воспоминания навсегда остались в их сердцах? Об этом в авторской программе Светланы Пушкиной «Открытая дверь».