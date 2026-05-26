ВТБ: дефицит трудовых ресурсов компенсируют цифровизация и роботизация

Российская экономика ещё долгие годы будет работать в условиях нехватки трудовых ресурсов, считает первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. В интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума он отметил, что компенсировать дефицит за счёт миграции можно лишь ограниченно, поэтому главный рецепт — интенсификация через цифровизацию, платформенные решения, искусственный интеллект, роботизацию и переток ресурсов из низкопроизводительных отраслей в более эффективные.

Пьянов подчеркнул, что для поддержания устойчивого роста важно не допускать слишком долгого нахождения экономики ниже её потенциала и соблюдать баланс жёсткости денежно-кредитной политики. ВТБ, по его словам, участвует в этом процессе через кредитный рычаг и селективный выбор заёмщиков, направляя средства в наиболее производительные отрасли.

Отдельно Пьянов предупредил о риске «эффекта гистерезиса» — ситуации, когда экономика после длительного пребывания ниже своего потенциала «запоминает» этот пониженный уровень активности, и производительные силы перестают работать на прежней мощности. По его мнению, для закрепления инфляционных ожиданий достаточно нескольких месяцев жёсткой политики, но если период затягивается на год и более, возрастает риск закрепления заниженного уровня активности, поэтому важно ограничивать срок работы экономики ниже потенциала.