Что посмотреть в Питере с детьми за три дня

Текст, фото: Ольга Шаталова

На майских каникулах мы с семьей открываем сезон путешествий. Осваиваем Питер. Дети, уже два школьника, классно работали в учебном году — не ввязывали меня в «игры» с домашкой, на собраниях краснеть тоже не приходилось. Одним словом, молодцы! А кто ответственно работает — заслуживает хороший отдых, так? За труд надо уметь себя награждать. В нашем случае — путешествием. И музеями — куда от них денешься в мамином варианте идеального семейного отдыха.

Не по плану

В этот раз поездка началась не по плану. Да что там, все чуть не разрушилось в один миг: секунда отвлеченного внимания привела к аварии. К счастью, никто не пострадал, но страху натерпелись. Если машина столкнулась с бордюром, это тоже квалифицируется как ДТП. А это стресс, время на оформление и траты на ремонт в перспективе.

Поездка была под угрозой. Потому что приятного мало на поцарапанной машине ехать 5 часов до Петербурга. Но возвращаться домой, полными разочарования от несбывшихся планов — так себе альтернатива.

Пока я мониторила билеты на поезд, муж, профессионал ремонта, сменил запаску, удостоверился в безопасности машины и решил ехать. Стартовали мы в 9 утра, а в Питер со всеми проволочками приехали к 19.

В гости к капибаре

После пяти часов в машине надо размяться. Например, побегать за волками, пересчитать неясытей в просторных клетках или поискать капибару. Питерский зоопарк не особо раскручен на фоне других. Да, здесь местами идет затяжной ремонт, местами все очень скромно.

Но детям удовольствие бегать по огромной площади, наблюдать, открывать все новых зверей. Вечером мы попали на кормление птиц. Важные пернатые надменно поглядывали на дохлых мышек, охраняя их от зевак. Дети веселились, наблюдая, как стая крыс поселилась в вольере у лебедей и уток, пугала пернатых хозяев и таскала из кормушек еду.

В нашем любимом экзотариуме живут осетры, ящерицы, черепахи, медузы, морские звезды. Здесь от аквариумов пахнет морем, кажется, будто ты на дне подводного царства или в сказке про Русалочку.

На улице много интерактивов, игр, карт, устроена экотропа. Занятий на полдня. Но в 21 час зоопарк закрылся, и поздних посетителей попросили на выход. Кстати, вечером здесь совершенно пусто, можно подойти близко к каждому вольеру. Но и животные утомлены и прячутся в свои убежища.

— Мама, надо вернуться: медведь спит, волк наелся и еле шевелится, тигра увезли… — детям животных оказалось мало.

Ничего, на следующий день мы решили эту проблему сполна.

Цены на билеты: взрослые — 800 р., дети до 7 лет бесплатно, 7-18 лет — 400 р.

Вприпрыжку по городу

Съемная квартира на Васильевском острове оказалась уютной, в тихом дворе много бесплатных парковок (показалось, что теперь в Питере сплошь платные).

Вдобавок к утренним приключениям перед сном сняли живого клеща, который ползал по волосам Макса. Чудо, что не присосался: по кустам дети бегали еще в обед. Приключений хватанули,что и говорить.

После стресса на новом месте спалось плохо. И первая утренняя мысль — дотянуть бы до тихого часа. Забавно, теперь в нем больше заинтересованы взрослые, чем дети. Придумали маршрут, который всем угодит: сначала серьезный музей, потом прогулка по центру, обед и сладкий сон в Планетарии.

Рог изобилия

Один из главных классических музеев Питера — Зоологический, его коллекция крупнейшая в мире. Конечно, мы должны здесь быть.

В этот раз мы снова удивились: в Зоологический музей уже с открытия (11 часов) собирается длинная очередь в кассу. На жаре, в пыльном центре томятся люди, чтобы купить билеты, которые играючи можно офромить онлайн. Никто об этом не знает.

Но за льготными — только в кассу. Впрочем, нас в погоне за открытиями очереди не остановят! Зоологический музей — пожалуй, второй по значимости в городе после Кунсткамеры (она находится в двух шагах). Как раз на базе ее коллекций и основан музей в 1832 году. Здесь представлены 30 тысяч экспонатов: редкие виды животных, останки вымерших существ, коллекции насекомых и рыб со всего света… Тысячи чучел, примеры эволюции, наглядная теория Дарвина в каждом зале.

Для детей — рог изобилия. Они играли в залах, пропахших историей, в прятки, подскакивали от удовольствия, хватали родителей за руки и тыкали в витрины с анакондой, китовой акулой или скатом. Враждебно настроенные смотрительницы не встречались, мы чувствовали себя спокойно и вальяжно, гуляя почти три часа среди скелетов, чучел и диорам.

Дети здесь относятся к чучелам, как к заснувшим животным, общаются с ними на своем языке и в очередной раз убеждаются: мир больше, чем мы можем представить. От милых пингвинов на южном полюсе до огромных медведей на северном — все оживает у них перед глазами.

Кстати, наша традиция ездить в Питер пошла от запроса младшего познавать мир. День рождения Макса в мае, и наш подарок — впечатления. На этот раз ребенку обещали динозавров. Он их увидел! В музее выставлена реконструкция скелета животного, возраст которого почти 70 млн лет. А еще скелет и чучело мамонта. (По дороге в Питер я как раз читала удачно захваченную в библиотеке книгу «Земля Санникова», где говорится о вымирании лохматых слонов). Но больше всего нас поразил скелет синего кита, самого большого животного в мире. Его длина от челюстей до хвоста — 27 метров.

Билеты: взрослые — 700 р., льготный — 350 р., дети от 3 до 6 лет — 150 р.

В гости к звездам

После обеда идем (тащимся) в Планетарий № 1. Снова крупнейший в мире музей. Он создан на месте удивительного сооружения – газгольдера, резервуара для хранения газа. Их построили для работы фонарей, освещавших Питер в XIX веке. С появлением электричества газгольдеры оказались заброшены.

В 2017 году в одном из них открылось городское место притяжения. Идеально для свиданий, выхода с детьми, джазовых концертов. И конечно, для встреч со звездами.

Перед сеансом дети пробежались по выставке, лазали по деревянной лодке. Даже туалеты здесь как из будущего:

— Там на стене глаз движется. Наблюдает! — восторг в каждом моменте.

Пустили в зал. Под куполом диаметром 37 метров хоть в футбол играй. Просторно и волшебно. Дети, недолго думая, собрали в гору пуфы и зарылись в них. А потом запели, проверяя акустику. Стемнело, все притихли. Мы погрузились в невероятные ощущения. С жаркого весеннего вечера — в черную дыру, лихо! ...Время замерло, ты внутри мироздания. Будто под небом августа на поле улегся, ноги босые расправил. Звездный дождь руками ловишь, сына-ёрзалку обнимаешь. И ничего другого нет, только мы и Вселенная.

Один за другим показали фильмы про историю города, освоение космоса, тайны темной материи и эксперименты с адронным коллайдером. Вот третий самый сногсшибательный. Вырубает наповал.

Сил после звездного отдыха прибавилось, день наш и не думал заканчиваться.

Билеты: взрослый — 850 р., льготный (в т. ч. дети с 3 лет) — 600 р.

Пространство впечатлений

Так определяет себя «Музей Арт и факты МАФ». Он находится в 30 минутах ходьбы от Планетария, рядом со станцией метро «Балтийская».

Младшие назвали это место «вонючее сердце кита». Они прошлым летом уже зависали на полдня в залах с гибнущим «Титаником», макетом сердца синего кита и раффлезией, гигантским цветком, издающим запах тухлого мяса. Это был марафон восторженных открытий, сопровождаемый требованиям в духе: «Мама, смотри, прочитай, подними»... В этот раз дети решили непременно показать дивный мир старшим мужчинам.

Мы любители таких мест, и каждый новый город начинаем изучать с них — есть с чем сравнить. Питерские впечатления из «МАФа» входят в наш семейный топ.

Потому что:

1. Все можно трогать. Залезть в сердце кита, поиграть в «Тетрис», поздороваться с роботом Василием, собрать головоломку…

2. Ни одна специально обученная бабушка не сделала нашей саранче замечания. Они прятались за гробом в виде бутылки «Колы» и вращали звезды, кривлялись в телевизоре и залезли втроем на чудо-весы. И хоть бы что! Смотрителей здесь нет, а экспонаты и витрины сверхпрочные.



3. В каждом зале новые впечатления. Здесь играет все: проекции с картинками на стены; исторические данные (первая полоса газеты после гибели «Титаника»; диковинные штуки из разных мест мира (погребальные венки на свадьбу, японские туфли для деформированных ножек-«лотосов» или индейский амулет тсантса из человеческой головы с зашитыми глазами). Ходи, читай, удивляйся.

4. Есть красная комната для взрослых под кодовым замком. Пока дети раскрывают ящики с сотней артефактов — от кукол Барби до шлема водолаза, взрослые постигают искусство связывания и ищут применение предметам «от женских истерик»



5. Выставка «Сделано в России». Через лупу можно увидеть искусно вырезанные скульптуры из грифелей карандашей; скейтборды, оформленные в виде наличников, или объемные натюрморты в банках.



6. Напоследок в золотом зале можно вытащить слиток, чтобы поучаствовать в розыгрыше призов. Старший сын чуть не лопнул от напряжения. Папа справился, играючи. А дети между делом узнавали о золотой лихорадке, цене предметов дороже золота и в целом многообразии мира.

МАФ поразил именно тем, что открывает разные грани всего. Кругозор улетает в космос, догонять метеорит, кусок которого каждый подержал в руках… Как говорится, мы уже не будем прежними.

Билеты: будни: взрослый — 990 р., детский — 780 р.; выходные: взрослый — 1250 р., детский — 850 р.



На ледоколе «Красин»

На третий день отправились в Арктику, проводником стал ледокол «Красин», корабль-музей на набережной Лейтенанта Шмидта.

Поражают цифры на сайте: год постройки — 1917, 100 метров в длину, 22 в ширину, 50 суток автономки. Ледокол называют живой памятью об эпохе, «когда Север покоряли мужеством, наукой, сталью и огнем топок»...

Конечно, здесь надо быть. Но, как показал опыт, стоит дождаться экскурсии, группы стартуют каждый час. Когда мы пересекались с экскурсоводами, история корабля оживала: громыхали голоса капитанов, радисты получали метеосводки, звучало пианино в кают-компании… Но мы с детьми не рискнули мешать мирным людям слушать полноценную экскурсию, прогулялись по палубам и каютам ледокола самостоятельно.

На одной из палуб можно увидеть стенды с невероятной историей спасения части экипажа дирижабля N-4 Italia. Весной 1928 г. экспедиция под руководством генерала Умберто Нобиле к Северному полюсу потерпела аварию. Из-за плохой погоды команда не смогла высадиться на полюсе, а на обратном пути на Шпицберген дирижабль ударился о торосы с высоты 300 м.

Одна гондола раскололась, ее вместе с шестью полярниками унесло. При падении выжило девять человек, которым удалось организовать лагерь. Спасло людей то, что в обломках кабины они нашли запас еды, палатку и радиостанцию.

В спасательной экспедиции главную роль отвели ледоколу «Красин». В это время он готовился к консервации, но в рекордно короткие сроки корабль подготовили к плаванию. Из всех судов-участников спасательных работ только «Красин» прошел через тяжелые льды и смог спасти итальянцев. «И трудно было сказать, кто из нас чувствовал себя более счастливым — спасенные или спасители», — писал полярник Р. Л. Самойлович.

В Ленинграде экипаж ледокола, знаменитого теперь на весь мир, встречали как героев: на набережную Лейтенанта Шмидта вышло более 200 тыс. жителей города.

Очаровала временная выставка «Дом на краю света» о жизни полярников на дрейфующих станциях «Северный полюс» в 1970-80-е годы. Здесь комнаты зимовщиков, оборудование, приборы, вещи (удивили ботинки с вкрученными в подошвы саморезами и скромная верхняя одежда). И даже фото с праздников — Нового года или крещенских купаний. Не жизнь, романтика!

Мы попали на фестиваль «В Арктике — жить», и, помимо платных экскурсий, в него входили незатейливые мастер-классы: слепить портрет медвежонка и завязать морской узел.

Детям из всего объема информации запомнилась именно лепка медведя.

— Обязательно надо вернуться, — подытожили все трое. На мастер-класс!

Билеты: Взрослый — 300 р., с экскурсией — 600 р., льготный (в т. ч. школьники и дошкольники) — 200 р.

На фрегате в Голландию

Морскую тему продолжили в Новой Голландии. Это знаменитый рукотворный остров, образованный Мойкой, Адмиралтейским и Крюковым каналами. Прежде здесь строили и ремонтировали корабли, по приглашению Петра I работали голландские мастера, отсюда название. Позже в амбарах хранили и сушили корабельный лес.

В 2016-м окончательно закончилась реконструкция и Голландию открыли для простых людей, чего не случалось почти 300 лет! По мостику прыг – и после гомона туристов и брюзжания машин кормишь уточек в тишине у пруда. Красота!

Мы оставили Голландию на десерт. Припарковали машину в центре за 280 р. в час (с трудом нашли место) и отпустили детей в большое плавание. Они резво шмыгнули внутрь мультикорабля.

Выходной день был погожим. Мы с мужем наконец расслабились, расстелили плед. И, как местные чайки, стали крутить головой и думать о еде. Сбегали до палатки, устроили молчаливый праздник прощания с капризным, но любимым городом. Кофе и шаверма – концентрированный вкус Питера.

Муж заметил, что видимо в Питере не особо много площадок, если на этот небольшой (хоть и 4-этажный) аттракцион сбежались дети из нескольких районов и толпятся в очередях к пушкам и крутилкам.

…Через час птенцы прилетели. Мы прогулялись по выставкам, цветущим дорожкам и историческим постройкам. Самое знаменитое – «Бутылка», круглое здание бывшей тюрьмы для моряков. Говорят, фраза «не лезь бутылку» пошла от нее. Заглянули внутрь, обошли кругом, вдыхая ядреные запахи специй индийских ресторанчиков.

Выезжали с запасом времени, добрались до Петрозаводска за 6 часов с перерывом на кофе.

Бюджет поездки: бензин в обе стороны: 5 т. р., квартира: 12,5 т. р., магазины, кафе и кофе: 7 т. р., музеи: 9 т. р. Всего: 33,5 т.р.