«Ряженые» ветераны СВО читают лекции в школах

В России практически полностью потерян контроль с незаконным ношением наград, связанных с участием в СВО, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Общественную палату России.

По данным источника, различные фонды, НКО и частные организации массово выпускают медали, похожие на государственные, а маркетплейсы продают их копии.

По словам члена палаты Екатерины Колотовкиной, она встретила мужчин в камуфляже с наградами, напоминавших звезды Героев России, но те оказались водителями гуманитарки.

Часто «ряженых» ветеранов можно встретить в школах и вузах, где читают лекции.

Липовые ветераны СВО с помощью наград втираются в доверие и просят деньги, или используют их в судах.

Юрист Александр Терновцов напомнил, что штраф за создание таких наград сейчас составляет от одной до полутора тысяч рублей, и предложил увеличить его до тридцати-пятидесяти тысяч.