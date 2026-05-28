Спасенную в Карелии нерпу с комфортом доставили в Ленобласть

В Лахденпохском округе спасли детеныша нерпы. Зверек находился среди камней на берегу Ладожского озера в окрестностях поселка Сорола.

Туристы связались с центром по спасению тюленей, специалисты подтвердили, что нерпа нуждается в помощи человека. После этого началась операция по спасению ластоногого. Детеныша больше километра несли до дороги, а в ожидании транспорта охлаждали водой из чайника.

Затем нерпу уложили на переднее сиденье автомобиля добровольца, который с комфортом доставил животное в Ленинградскую область в Репино, где передали специалистам. Это не первый детеныш нерпы, которого неравнодушные люди спасли в этом году.