Еще одного детеныша нерпы спасли в Карелии

Ладожский нерпенок лежал рядом с камнем на берегу в Лахденпохском округе. Его заметили и позвонили в «Фонд друзей балтийской нерпы».

Пока спасатели добирались из Петербурга до поселка Харвиа, детеныша нерпы приютили на одной из баз отдыха.

Координировал процесс старший инспектор Национального парка «Ладожские шхеры» Игорь Данькин. Члены экипажа капитана Крошика Василий и Ольга провели в дороге всю ночь и привезли нерпенка в центр спасения рано утром.

